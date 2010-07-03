Уголовное дело возбуждено после убийства женщины на западе Москвы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи выясняют обстоятельства убийства женщины на западе Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по столице.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 2 апреля. У подъезда одного из жилых домов по Кутузовскому проспекту было обнаружено тело 57-летней женщины. Причина смерти – множественные ножевые ранения в области туловища.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Статья подразумевает от шести до 15 лет лишения свободы.

2 апреля Мосгорсуд приговорил Бахтиера Матякубова, виновного в убийстве пяти женщин на территории столичного региона, к пожизненному сроку. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, Матякобува обязали выплатить пять миллионов рублей за причинение морального ущерба.

