Уголовное дело возбуждено после убийства женщины на западе Москвы

Следователи выясняют обстоятельства убийства женщины на западе Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по столице.
Инцидент произошел в ночь на вторник, 2 апреля. У подъезда одного из жилых домов по Кутузовскому проспекту было обнаружено тело 57-летней женщины. Причина смерти – множественные ножевые ранения в области туловища.
В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Статья подразумевает от шести до 15 лет лишения свободы.
2 апреля Мосгорсуд приговорил Бахтиера Матякубова, виновного в убийстве пяти женщин на территории столичного региона, к пожизненному сроку. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, Матякобува обязали выплатить пять миллионов рублей за причинение морального ущерба.
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