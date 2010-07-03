Дело об убийстве возбудили после обнаружения трупа женщины в Троицке

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Сотрудники СК устанавливают личность убившего пожилую женщину, тело которой обнаружили в ТиНАО, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в правоохранительных органах, днем 29 марта в квартире на Октябрьском проспекте в Троицке сотрудники полиции обнаружили труп женщины 1952 года рождения со следами удушения.

По словам источника агентства, на момент обнаружения пенсионерка была мертва около суток. С места происшествия были изъяты четыре окурка, отпечатки пальцев и окровавленное полотенце.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. В настоящее время устанавливается личность преступника.