В Москве вынесли приговор серийному убийце женщин

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Во вторник, 2 апреля, жителя столицы Бахтиера Матякубова признали виновным в убийстве пяти женщин на территории Москвы и области. Мосгорсуд приговорил его к пожизненному сроку. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Приговором суда Матякубову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", – сообщили агентству в пресс-службе суда.

Также Матякубов должен выплатить пять миллионов рублей за причинение морального вреда.

Судебный процесс проходил в особом порядке, так как Матякубов полностью признал вину во всех преступлениях.

По данным следствия, обвиняемый, страдая "расстройством личности", с января по апрель 2015 года совершил серию убийств.

Он выслеживал женщин в безлюдных местах, а также парках. Мужчина наносил жертвам множественные колото-резаные ранения.

Долгое время злоумышленник скрывался от следствия. Его вычислили путем изучения детализаций мобильного телефона, пошагово восстанавливая все его передвижения, соотнося их с местами преступления. Был установлен адрес его проживания, где во время обыска нашли его одежду со следами крови двух жертв.

Согласно психолого-сексолого-психиатрической экспертизе, у Матякубова выявлены эмоционально неустойчивое расстройство личности, вспыльчивость, повышенная возбудимость, мстительность и личная неприязнь к лицам женского пола.