Серийный убийца женщин в Москве предстанет перед судом

Фото: СК РФ

Признавшийся в убийствах пяти женщин в столичном регионе мужчина предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СК РФ.

Расследование дела в отношении Бахтиера Матякубова завершено. Его обвиняют в пяти убийствах с разбойным нападением. Дело с обвинительным заключением направили в суд.

По информации следствия, Матякубов с января по апрель 2015 года совершил серию убийств. Он выслеживал женщин в безлюдных местах, парках Москвы и области.

17 марта 2015 года в Измайловском парке фигурант встретил незнакомую ему 35-летнюю женщину, гулявшую с собакой. Убедившись, что рядом никого нет, он ударил ее ножом в сердце два раза. Потерпевшая скончалась.

Обвиняемый также выслеживал жертв в магазинах с целью разбойного нападения. Следствию удалось установить характерный почерк нанесения ударов ножом.

Долгое время Матякубов скрывался от следствия. Его вычислили путем изучения детализаций мобильного телефона, пошагово восстанавливая все его передвижения, соотнося их с местами преступления. Был установлен адрес его проживания, где во время обыска нашли его одежду со следами крови двух жертв.

Обвиняемого объявили в международный розыск. Его обнаружили в другой стране, где мужчину задержали за аналогичные убийства. В декабре 2017 года его экстрадировали в Москву.

Согласно психолого-сексолого-психиатрической экспертизе, у обвиняемого выявлены эмоционально неустойчивое расстройство личности, вспыльчивость, повышенная возбудимость, мстительность и личная неприязнь к лицам женского пола. Вину Матякубов признал.