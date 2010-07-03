Труп мужчины обнаружен в строительной бытовке в ТиНАО

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Труп мужчины найден в поселении Десеновское, передает Агентство "Москва".

Как уточнил источник в правоохранительных органах, днем 31 марта пенсионер позвонил в полицию с заявлением о том, что на его участке в деревне Десна обнаружен труп мужчины.

Прибывшие на место сотрудники полиции нашли в строительной бытовке тело гражданина Таджикистана 1989 года рождения с ушибленной раной левой височной части головы.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила за 12 часов до обнаружения тела. По данному факту Следственный комитет проводит проверку, назначена судмедэкспертиза.

Ранее сообщалось, что 29 марта в квартире на Октябрьском проспекте в Троицке сотрудники полиции обнаружили труп женщины со следами удушения.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. В настоящее время устанавливается личность преступника.