Мужчина вытолкнул знакомую из окна четвертого этажа в Москве

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следствие попросило суд арестовать мужчину, вытолкнувшего знакомую из окна квартиры на северо-западе столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в столичном управлении Следственного комитета (СК), против 35-летнего мужчины выдвинуты обвинения в покушении на убийство.

По данным следствия, в ночь с 7 на 8 апреля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры вытолкнул знакомую 1987 года рождения из окна на кухне.

Инцидент произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома на бульваре Яна Райниса. Девушка упала на козырек офиса банка, расположенного в цокольном этаже.

Пострадавшая была госпитализирована с переломом позвоночника, травмами головы, ушибом легких и переломом ноги. Задержанный дал признательные показания.

Ранее 12-летняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажки. Отмечалось, что за жизнь пострадавшей борются врачи реанимации.