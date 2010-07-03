Спасатели вытащили из Борисовского пруда прыгнувшего с моста мужчину

Спасатели вытащили мужчину из Борисовского пруда, который пригнул в воду с моста. Инцидент произошел в пяти метрах от берега днем в понедельник, 8 апреля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Отмечается, что в момент происшествия мужчина 1958 года рождения был пьян.
"Дежурная смена спасателей МГПСС в это время делала пеший обход и мгновенно отреагировала на происшествие. Мужчину подняли на поверхность, на судне на воздушной подушке "Хивус" доставили на станцию", – сказал представитель пресс-службы.
Как уточняется, мужчину госпитализировали в одну из столичных больниц.
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