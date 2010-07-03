Девочка-подросток выпала с четвертого этажа на западе Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столичные следователи выясняют обстоятельства падения 12-летней девочки из окна многоэтажки. За жизнь пострадавшей борются врачи реанимации, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

31 марта подростка нашли во дворе дома на Озерной улице. Со слов неработающей матери девочки, ее дочь выпала из окна квартиры на четвертом этаже.