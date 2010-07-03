СК расследует убийство девушки в гостинице в Митине

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по городу.

Тело девушки 20-25 лет с признаками насильственной смерти обнаружили в комнате гостиницы по улице Митинская. В номере также находился молодой человек с телесными повреждениями.

По предварительным данным, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.