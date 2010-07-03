Росгвардия предотвратила кражу скульптуры из Русского музея

Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук

Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу скульптуры из Русского музея в Санкт-Петербурге. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

"Накануне сотрудник ВОХР, который находился на посту охраны Михайловского замка, увидел, что двое неизвестных пытаются спуститься по веревке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры", – сказал он.

Они пытались забрать экспонат с помощью крюка. На место быстро вызвали вневедомственную охрану Росгвардии. Злоумышленников задержали в тот момент, когда один из них, спустившись по веревке к воде, попытался зацепить скульптуру.

В феврале этого года на крыше Русского музея были выявлены протечки. В зоне риска оказались картины Рейхерта "Портрет Александра II" (1862 года) и икона XVII века "Чудеса Богородицы Тихвинской".