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12 февраля, 17:58

В Русском музее Санкт-Петербурга протекла крыша

происшествия культура погода

12 февраля, 17:58

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Сотрудники Русского музея в Санкт-Петербурге выявили протечки на крыше фондов музейного здания. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

"Факт обнаружения протечек подтверждаем", – сказали агентству.

В зоне риска оказалось два произведения искусства. Это картина Рейхерта "Портрет Александра II" (1862 года) и икона XVII века "Чудеса Богородицы Тихвинской".

В музее уже приняли меры по обеспечению сохранности экспонатов. От снега очистили кровлю. После обнаружения протечек созвали реставрационный совет.

Ранее министерство культуры заявило, что будет проведена проверка систем безопасности ряда российских музеев. В первую очередь проверят ГМИИ им. Пушкина, Эрмитаж и Русский музей. Такое решение принято в связи с тем, что в Третьяковской галерее были выявлены некоторые нарушения в работе систем безопасности.

происшествия культура погода

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