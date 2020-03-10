Жительница Рима рассказала, как горожан пускают в супермаркеты

Фото: ТАСС/Paolo Salmoirago/EPA

В некоторые магазины Италии пускают только по талонам, рассказала Москве 24 жительница Рима. По ее словам, людям дают номерки, чтобы они заходили по очереди и не создавали толпу в супермаркете.

"Я живу в Риме. Здесь пока спокойней, чем на севере Италии, но все больше вижу людей в масках на улице или с натянутым на лицо шарфом. Пустеют полки магазинов. Сейчас объявили красной зоной всю Италию. Правительство просит не паниковать. При этом по новостям говорят только про коронавирус. Как не паниковать? Буквально вчера я еще не боялась, но становится все интересней и интересней", – рассказывает женщина.

Она добавила, что по телевидению крутят видеоролики с призывами не здороваться за руку и выполнять простые правила предосторожности. "Знаменитости в неофициальной форме советуют оставаться дома и никуда не уезжать, просто не паниковать и не общаться с большим количеством людей", – заключила она.

Еще одна собеседница Москвы 24, предприниматель Анна Скублова рассказала, что прилетела с мужем из Италии 8 марта и сейчас сидит на карантине в Москве. По ее словам, в масках людей она не видела, только – в перчатках.

"В аптеке и на прокате машин в аэропорту нас попросили соблюдать дистанцию в один метр. В магазинах, ресторанах и других общественных местах такие меры не предпринимаются. В магазинах полные полки, никто ничего не скупает. Но везде стоят средства для дезинфекции рук, и люди покупают продукты в перчатках. На кассе их сразу снимают и выкидывают. Людей не улицах очень мало, но паники нет, и маски никто не носит", – поделилась она.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантинные меры из-за вспышки коронавируса распространились на всю территорию страны. По его словам, в Италии наблюдается значительный рост числа заболевших и скончавшихся. Он отметил, что "вся Италия стала защищенной зоной".

Меры вступили в силу со вторника, 10 марта. Конте подчеркнул, что в стране следует "избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости". Теперь все бары и рестораны в Италии должны закрываться в шесть часов вечера. Работа в дневное время возможна только при соблюдении дистанции между посетителями.

Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Кроме того, запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не работают учреждения культуры.

Новый пакет мер по борьбе с распространением инфекции также запрещает проведение любых спортивных соревнований, в том числе матчей чемпионата Италии по футболу.

В Италии в настоящее время зафиксировано более 9,1 тысячи случаев заражения COVID-19, 724 человека выздоровели, 463 – погибли.

За сутки в стране скончалось 133 человека, заразившихся коронавирусом. Таким образом, Италия показала самый высокий темп роста числа смертельных исходов в мире с момента начала распространения заболевания.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

