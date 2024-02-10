Число погибших в секторе Газа превысило 28 тысяч человек

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Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 28 064 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава анклава.

Кроме того, в результате атак Израиля пострадали 67 611 мирных жителей, добавили в ведомстве.

В свою очередь, глава МИД Египта Самех Шукри сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа идут сложно. Как отмечает канал "Аль-Кахира аль-Ихбария" министр указал на стремление каждой из сторон достичь максимальной выгоды для себя.

Он также выразил уверенность в том, что расширение действия военной операции Израиля на Рафах только усугубит ситуацию.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия готова предоставить площадку для переговоров Израиля и палестинского движения ХАМАС по сделке об освобождении заложников.

В свою очередь, замглавы ведомства Сергей Вершинин заявил, что прекращение огня в секторе Газа должно быть главным условием нового соглашения.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в октябре прошлого года. Сектор Газа направил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проводить операцию "Железные мечи".



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