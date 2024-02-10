10 февраля, 16:29Происшествия
Число погибших в секторе Газа превысило 28 тысяч человек
Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 28 064 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава анклава.
Кроме того, в результате атак Израиля пострадали 67 611 мирных жителей, добавили в ведомстве.
В свою очередь, глава МИД Египта Самех Шукри сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа идут сложно. Как отмечает канал "Аль-Кахира аль-Ихбария" министр указал на стремление каждой из сторон достичь максимальной выгоды для себя.
Он также выразил уверенность в том, что расширение действия военной операции Израиля на Рафах только усугубит ситуацию.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия готова предоставить площадку для переговоров Израиля и палестинского движения ХАМАС по сделке об освобождении заложников.
В свою очередь, замглавы ведомства Сергей Вершинин заявил, что прекращение огня в секторе Газа должно быть главным условием нового соглашения.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в октябре прошлого года. Сектор Газа направил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проводить операцию "Железные мечи".
Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств
Читайте также