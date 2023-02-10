Число жертв землетрясения в Турции превысило 17,5 тыс

Фото: ТАСС/ЕРА/ERDEM SAHIN

Количество погибших во время разрушительных подземных толчков в Турции достигло 17 674. Об рассказал вице-президент страны Фуат Октай в ходе брифинга в провинции Кахраманмараш.

"На данный момент у нас 17 674 погибших, 72 879 раненых", – цитирует его ТАСС.

Октай добавил, что за последние сутки из-под завалов удалось достать 121 живого человека. Вице-президент подчеркнул, что в провинции, которые пострадали после ЧП, возобновилась подача газа и электричества. Однако в некоторых местах этого не произошло в связи с предосторожностями.

Разрушительное землетрясение зафиксировали в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 отметили в 04:17 по московскому времени. После этого произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ЧП самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. В связи с трагедией в стране объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

Турецкий лидер также назвал область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца. Особый режим будет действовать в 10 провинциях Турции.

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