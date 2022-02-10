В Москве возбудили дело после кражи зеркал с Range Rover Sport артиста "Квартета И"

Фото: Агентство "Москва"

В Москве возбудили уголовное дело после кражи двух зеркал с автомобиля Range Rover Sport артиста "Квартета И" Леонида Бараца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 января на Большой Грузинской улице. Нанесенный ущерб оценивается в 250 000 рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража").

Ранее сообщалось, что у продюсера, автора телепередачи "Куклы" Василия Григорьева украли 130 000 долларов и 50 000 евро. Один из грабителей угрожал продюсеру пистолетом, щелкая курком, а другой в какой-то момент приставил к шее мужчины шприц и заявил, что если он сделает укол, то Григорьев умрет в мучениях.

