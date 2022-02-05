В Псковской области украли сотовую вышку весом почти 2,5 тонны

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В деревне Вейно в Псковской области неизвестные украли части конструкции монтируемой вышки сотовой связи, которые в сумме весят почти 2,5 тонны. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении, которое он опубликовал у себя в Instagram.

Ведерников объяснил, что жители населенного пункта жаловались на плохую связь, поэтому администрация приняла решение установить там сотовую вышку. На место привезли части 50-метровой мачты, которые представляют из себя пятиметровые трубы.

"Они были выгружены в деревне около магазина. Все 74 трубы – а это, на минуточку, три десятиметровых пролета общим весом порядка 2,5 тонны – были украдены", – сказал чиновник.

Он предположил, что трубы украли, чтобы затем сдать их в металлолом, и выразил надежду на то, что это совершили не жители деревни. Губернатор подчеркнул, что сейчас злоумышленников ищут.

Весной прошлого года у 48-летней жительницы Ивановской области украли гараж весом 3,5 тонны. Злоумышленник был оперативно задержан правоохранительными органами. Оказалось, что он собирался сдать конструкцию в металлолом, предварительно попросив друга помочь с подъемным краном.

