Москвичку оштрафовали за трату денег из найденного на улице кошелька

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Суд в Москве оштрафовал женщину, которая потратила деньги из найденного на улице кошелька. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Кошелек с деньгами и документами москвичка нашла у своего подъезда, однако хозяину возвращать его не стала. Бумажник хранился у нее дома до прихода полиции.

В итоге суд признал ее виновной в краже, назначил штраф в размере 25 тысяч рублей и потребовал вернуть владельцу кошелька потраченные ей 40 тысяч рублей. Женщина с приговором не согласилась и попросила оправдать ее, аргументировав это тем, что не замышляла кражу, а сам кошелек был просто находкой.

Кассационный суд с доводами женщины не согласился, обратив внимание на то, что она проигнорировала положения статьи 227 Гражданского кодекса РФ, согласно которым ей следовало попытаться связаться с хозяином находки или сообщить о ней в полицию.

Ранее водитель одной из столичных медицинских фирм украл у москвича портмоне, мобильный телефон и сбережения с банковского счета. Он вместе с врачом приходил к пострадавшему и, когда тот вводил пароль от банковского приложения, запомнил его, а затем, пока никто не видел, забрал перечисленные вещи.

