Появились подробности ограбления автора шоу "Куклы" Григорьева

Фото: кадр из фильма "Маленькие человечки Большевистского переулка, или Хочу пива"; режиссер – Андрей Малюков; производство – ТО "Экран" (Останкино), АРК-фильм (кинокомпания "Мосфильм")/Ренесанс (Москва)

Грабители, ворвавшиеся в дом создателя шоу "Куклы" Василия Григорьева, были одеты в форму бойцов спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что продюсер обратился с заявлением в полицию ночью 13 января. Григорьев подчеркнул, что у него украли 130 000 долларов и 50 000 евро.

"Один из мужчин угрожал продюсеру пистолетом, щелкая курком, а другой в какой-то момент приставил к шее мужчины шприц и заявил, что если он сделает укол, то Григорьев умрет в мучениях", – добавил источник.

После угроз Григорьев выдал подозреваемым местонахождение денег. Один из злоумышленников заявил, что средств недостаточно, и показал гранату. Тогда Григорьев рассказал, где находится еще один тайник.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что у продюсера украли около 15 миллионов рублей. Правоохранители устанавливают точную сумму и обстоятельства произошедшего.

Сатирическая передача "Куклы" выходила на телеканале НТВ с 1994 до 2002 года. В ней делались акценты на острых темах российской политики.

