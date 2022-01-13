Появились подробности ограбления автора шоу "Куклы" Григорьева

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Фото: кадр из фильма "Маленькие человечки Большевистского переулка, или Хочу пива"; режиссер – Андрей Малюков; производство – ТО "Экран" (Останкино), АРК-фильм (кинокомпания "Мосфильм")/Ренесанс (Москва)
Грабители, ворвавшиеся в дом создателя шоу "Куклы" Василия Григорьева, были одеты в форму бойцов спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Он рассказал, что продюсер обратился с заявлением в полицию ночью 13 января. Григорьев подчеркнул, что у него украли 130 000 долларов и 50 000 евро.
"Один из мужчин угрожал продюсеру пистолетом, щелкая курком, а другой в какой-то момент приставил к шее мужчины шприц и заявил, что если он сделает укол, то Григорьев умрет в мучениях", – добавил источник.
После угроз Григорьев выдал подозреваемым местонахождение денег. Один из злоумышленников заявил, что средств недостаточно, и показал гранату. Тогда Григорьев рассказал, где находится еще один тайник.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что у продюсера украли около 15 миллионов рублей. Правоохранители устанавливают точную сумму и обстоятельства произошедшего.
Сатирическая передача "Куклы" выходила на телеканале НТВ с 1994 до 2002 года. В ней делались акценты на острых темах российской политики.
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