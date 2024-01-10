Поэт Рубинштейн остается в тяжелом состоянии после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Пострадавший в результате ДТП поэт Лев Рубинштейн продолжает находиться в реанимации. Пациент пребывает в крайне тяжелом состоянии, заявили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

"Состояние Льва Семеновича крайне тяжелое пока, находится в реанимации, в экстренной", – передает РИА Новости сообщение специалистов.

9 января стало известно, что Рубинштейна сбила машина. Журналист Игорь Иртеньев рассказал, что врачи сделали поэту операцию.

По информации СМИ, медики диагностировали у Рубинштейна черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Также источники сообщали, что на фоне полученных травм у пациента возникли осложнения, а именно отек мозга.

Столичный Дептранс позже показал кадры, на которых виден момент ДТП. Машина наехала на мужчину 8 января на улице Образцова возле дома № 9.



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