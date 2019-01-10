СК завел дело после пожара на заводе в Оренбуржье

Следователи возбудили уголовное дело после пожара, случившегося на цинковом заводе под Оренбургом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Отмечается, что расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Очаг возгорания, охватившего семь тысяч квадратных метров, по данным следствия, находился в сушильной печи цеха горячего цинкования.

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Сейчас устанавливаются причины случившегося. После того, как предприятие загорелось в Новосергиевском районе ввели режим ЧС.

Полностью потушить пламя удалось спустя несколько часов. С огнем боролись 130 человек. После ликвидации пожара спасатели остались на объекте, чтобы дежурить всю ночь и предотвратить новое воспламенение.