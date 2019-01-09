Режим ЧС ввели под Оренбургом из-за пожара на цинковом заводе

После того, как огонь охватил Оренбургский завод промышленного цинкования в селе Покровка, на территории Новосергиевского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Александра Лыкова.

Представитель местной администрации уточнил, что сейчас проводится совещание под руководством губернатора региона Юрий Берга.

Сообщение о ЧП поступило в 17:30 по местному времени. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что полыхает цех горячего цинкования. Пожару присвоили второй повышенный номер сложности. В результате ЧП никто не погиб. Причины случившегося выясняются.

Спустя некоторое время, площадь возгорания разрослась до шести тысяч квадратных метров.