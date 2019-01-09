Пожар охватил цинковый завод в Оренбуржье

Завод по производству промышленного цинкового оборудования загорелся под Оренбургом. По данным источника в правоохранительных органах, на который ссылается РИА Новости, пламя охватило около 1000 квадратных метров.

Как уточнили в региональном главке МЧС, сообщение о случившимся поступило в 17:30 по местному времени. Полыхающее предприятие находится в селе Покровка Новосергиевского района. В настоящее время горит цех горячего цинкования.

"Пожару присвоен второй повышенный номер сложности, на место направлена оперативная группа оренбургского МЧС, спецтехника, специалисты испытательной пожарной лаборатории, также направлена экологическая служба Оренбургской области", – отметили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Выяснить причину возгорания еще предстоит.