Площадь пожара на заводе в Оренбуржье возросла до 6 тысяч кв. метров

Площадь пожара, который произошел на заводе в Оренбургской области, увеличилась до шести тысяч квадратных метров, заявила пресс-секретарь ГУ МЧС по области Татьяна Самойлова в эфире телеканала "Россия-24".

Возгорание возникло в одном из цехов на заводе промышленного цинкования в селе Покровка Новосергиевского района.

Ранее сообщалось о том, что пламя охватило около тысячи квадратных метров. На заводе горит цех горячего цинкования.

Пожару присвоили второй повышенный номер сложности. На место направили оперативную группу МЧС, спецтехнику, пожарных.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Причины случившегося выясняют.