Пожар на заводе в Оренбуржье полностью потушен

Оренбургские спасатели полностью потушили крупный пожар на заводе промышленного цинкования. Там горел цех на площади семь тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости глава Новосергиевского района Александр Лыков.
По его словам, "на месте всю ночь будут дежурить спасатели, чтобы избежать нового воспламенения".
Как уточнил оренбургский губернатор Юрий Берг, в результате пожара никто не пострадал. Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе также превышена не была.
По информации пресс-службы губернатора, Берг вместе с главой района и руководителем областного управления МЧС осмотрел сгоревший цех после тушения. "О судьбе завода поговорим с собственником", − отметил губернатор.
Пожар на заводе по производству цинкового оборудования произошел в Новосергиевском районе Оренбургской области вечером 9 января. Тушением огня занимались 130 пожарных. Ситуацию взял под личный контроль губернатор региона Юрий Берг. Эвакуации населения не потребовалось, так как угрозы распространения огня не было, уточнили в МЧС. Открытое горение удалось ликвидировать в 20:40 по московскому времени.
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