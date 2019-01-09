Открытое горение на заводе в Оренбургской области ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе горячего цинкования на заводе в Оренбургской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что пожар локализовали в 19:15 на площади семь тысяч квадратных метров.

На месте происшествия работают спасатели. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг взял ситуацию под контроль.

После того, как пожар охватил завод в селе Покровка, на территории Новосергиевского района, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Пожару присвоили второй повышенный номер сложности. Причины произошедшего выясняются.