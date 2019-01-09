Пожар на заводе в Оренбургской области локализовали

Пожар, который произошел на заводе в Оренбургской области, локализовали на площади семь тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По словам собеседника агентства, в 19:15 по московскому времени пожар был локализован.

На месте ЧП работают спасатели. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг взял ситуацию под контроль.

Ранее стало известно, что после того, как огонь охватил завод промышленного цинкования в селе Покровка, на территории Новосергиевского района, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Пожару присвоили второй повышенный номер сложности. В результате ЧП никто не погиб. Причины случившегося выясняются.