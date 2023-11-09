Против офицера, подарившего гранаты помощнику Залужного, возбудили дело

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Против офицера, подарившего боевые гранаты погибшему помощнику главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, возбудили уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Дело расследуется по статье "Приобретение, хранение, сбыт взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения".

Установлено, что офицер купил без соответствующего разрешения восемь ручных гранат "DM 51a2" и принес их в свой служебный кабинет.

Он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик, который впоследствии подарил Геннадию Частякову. Еще две гранаты подозреваемый оставил в шкафу своего кабинета.

Ранее в деле о гибели помощника главкома ВСУ появилась новая статья – "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения".

До этого из-за гибели от взрыва гранаты помощника главкома ВСУ Залужного Геннадия Частякова было заведено уголовное дело по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

По данным украинских следователей, помощник главкома ВСУ 6 ноября праздновал свой день рождения и принес домой подарки от коллег, среди которых был набор с шестью гранатами. Одну из них взял сын Частякова, и когда отец решил забрать у ребенка боезапас, случайно выдернул кольцо, после чего произошел взрыв.

Сам Залужный ранее подтвердил информацию о гибели своего помощника в результате взрыва неизвестного устройства. Он заявил, что его друг майор Частяков погиб в свой день рождения в кругу семьи, когда в одном из подарков сработало взрывное устройство.



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