На Украине рассказали о состоянии детей погибшего помощника Залужного

Фото: телеграм-канал Readovka

Дети помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадия Частякова, который погиб накануне от взрыва гранаты из подарочного набора в честь дня рождения, еще находятся в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По информации источника, жизни дочери Частякова на данный момент ничего не угрожает, ее состояние квалифицируется как средней тяжести. Состояние сына же сейчас оценивается как тяжелое. Украинские СМИ сообщают, что ему уже сделали операцию.

Пресс-секретарь МВД Марьяна Рева в эфире "Радио Свободы" (признано в РФ СМИ-иноагентом) рассказала детали произошедшего. По ее словам, Частяков был предупрежден, что боеприпасы являются боевыми. В связи с этим она отметила, что помощник главкома ВСУ мог расценить все как шутку и не поверить коллегам, которые подарили подарок с гранатами и предупредили его о наличии боевых боеприпасов в наборе.

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя этот инцидент, предположил, что смерть Частякова не связана с политикой.

"Может, он жену увел у кого-то, такое тоже может быть, или украл больше, чем положено по должности. Мы не можем ничего утверждать, пока не будет официального заявления", – передает его слова телеканал "360".

Кроме того, обозреватель отрицает, что есть какая-то связь между гибелью Частякова и заявлением главкома ВСУ Валерия Залужного о "тупиковой ситуации на передовой". Как утверждает Литовкин, последний не сказал ничего провокационного.

"Он попытался помирить украинскую с западной версией, чтобы и Запад не обидеть, и Украину не подставить. Ну и заодно сказать, что Россия тоже не в состоянии никуда двигаться, о чем, конечно, соврал", – добавил специалист.

При этом он отмечает, что главком ВСУ был вынужден из-за обстоятельств сделать такие заявления. Поэтому, учитывая "сватовство" Залужного в президенты Украины, мотивы его высказываний понятнее, чем причины гибели Частякова.

Ранее Залужный сообщил о гибели своего помощника в результате взрыва неизвестного устройства. Он уточнил, что его друг майор Частяков погиб в свой день рождения в кругу семьи, когда в одном из подарков сработало взрывное устройство.

После глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что Частяков погиб из-за взрыва гранаты, которую ему подарил коллега в честь дня рождения. Тот принес подарки домой и захотел показать своему 13-летнему сыну подаренные боеприпасы. После помощник главкома ВСУ, вероятно, выдернул кольцо и раздался взрыв. Сейчас ведется расследование инцидента.

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