В деле о гибели помощника главкома ВСУ Залужного появилась статья о краже оружия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В деле о гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного появилась новая статья. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Так, в квалификации производства появилась часть 4 статьи 410 "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения".

Ранее стало известно, что из-за гибели от взрыва гранаты помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова было заведено уголовное дело по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

По данным украинских следователей, помощник главкома ВСУ 6 ноября праздновал свой день рождения и принес домой подарки от коллег, среди которых был набор с шестью гранатами. Одну из них взял сын Частякова, и когда отец решил забрать у ребенка боезапас, случайно выдернул кольцо, после чего произошел взрыв.

Сам Залужный ранее подтвердил информацию о гибели своего помощника в результате взрыва неизвестного устройства. Он заявил, что его друг майор Частяков погиб в свой день рождения в кругу семьи, когда в одном из подарков сработало взрывное устройство.



Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины