Дело о гибели помощника Залужного возбудили по статье об умышленном убийстве

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Уголовное дело по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием завели из-за гибели от взрыва гранаты помощника главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова. Об этом заявили в специализированной прокуратуре Украины в области обороны Центрального региона, передает ТАСС.

На данный момент при процессуальном руководстве прокуратуры Украины ведется следствие данного инцидента. Как сообщили следователи, 6 ноября помощник главкома ВСУ праздновал свой день рождения и вернулся домой с подарками от коллег, в числе которых был набор с шестью гранатами. Одну из них взял сын Частякова. Отец решил забрать у ребенка боеприпас, однако случайно выдернул кольцо, после чего прогремел взрыв.

В результате, по информации ведомства, помощник главкома ВСУ погиб на месте, а его 13-летний сын сейчас находится в больнице с тяжелыми ранениями. Пострадала от взрыва и 11-летняя дочь мужчины.

Следователи отметили, что на месте происшествия изъяли остальные пять гранат, а у коллеги, который подарил этот набор, в ходе обыска обнаружили еще два боеприпаса.

При этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, комментируя произошедшее, заявил в эфире радио КП, что Частяков был ликвидирован.

"За что? Ну мы же тоже не знаем, какие функции он выполнял, и, возможно, он где-то перешел кому-то дорогу либо знал очень много", – отметил он.

Марочко также настороженно отнесся к тому, как быстро силовики Украины успели провести расследование и озвучить бытовую версию случившегося.

Ранее Залужный сообщил о гибели своего помощника в результате взрыва неизвестного устройства. Он уточнил, что его друг майор Частяков погиб в свой день рождения в кругу семьи, когда в одном из подарков сработало взрывное устройство.

После глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что Частяков погиб из-за взрыва гранаты, которую ему подарил коллега в честь дня рождения. Тот принес подарки домой и захотел показать своему 13-летнему сыну подаренные боеприпасы. После помощник главкома ВСУ, вероятно, выдернул кольцо и раздался взрыв. Сейчас ведется расследование инцидента.

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