Моряк погиб при взрыве баллонов на судне РФ у берегов Японии

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Баллоны с ацетиленом взорвались на борту российского судна "Сароник Бриз" в районе Сангарского пролива Японского моря по пути следования из морского порта Республики Корея. В результате случившегося погиб один член экипажа, сообщается в телеграм-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Возгорания не возникло, судно находится в мореходном состоянии", – отмечается в сообщении.

Приморская транспортная прокуратура организовала проверку. По ее результатам будут приняты меры.

До этого взрыв произошел на судне, находившемся в Черном море недалеко от дунайского рукава Сулина. Экипаж его покинул. По приказу капитана судна под флагом Того все 12 членов экипажа были доставлены в порт Сулина, где они прошли медицинское обследование, уточнил глава районной администрации порта Тулча Дан Иким.

Ранее румынский военный корабль подорвался на мине, которую должен был обезвредить, в районе порта Констанца в Черном море. Никто из 75 членов экипажа не пострадал.

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