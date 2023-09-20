Взрыв произошел на торговом судне в Черном море

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Взрыв произошел на судне, находившемся в Черном море недалеко от дунайского рукава Сулина. Экипаж его покинул. Об этом сообщает Agerpres.

По приказу капитана судна под флагом Того все 12 членов экипажа доставлены в порт Сулина, где они проходят медицинское обследование, уточнил глава районной администрации порта Тулча Дан Иким.

Причины взрыва пока неизвестны, добавил он, администрация порта уже начала расследование, чтобы их установить. По его данным, министерство обороны определит, произошел ли инцидент из-за мины.

Отмечается, что участие в операции по спасению экипажа судна приняли представители Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море и береговой охраны.

Ранее румынский военный корабль подорвался на мине, которую должен был обезвредить, в районе порта Констанца в Черном море. Никто из 75 членов экипажа не пострадал.

До этого один человек погиб в результате пожара на борту турецкого судна в районе порта Темрюк на Кубани. Экипаж ликвидировал возгорание своими силами.

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