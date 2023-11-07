Советник главы ДНР назвал гибель помощника Залужного сообщением от Зеленского

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Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова стала сигналом для Валерия Залужного от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Залужный ранее подтвердил, что его помощник Частяков был убит в свой день рождения в кругу семьи, когда в одном из подарков сработало взрывное устройство.

"Украинские чиновники стали жрать друг друга как пауки в банке. Гибель помощника Залужного, полковника Частякова – явная тому иллюстрация, как некий привет от Зеленского в своей некой политической борьбе, потому что раскол между Зеленским и Залужным наметился давно", – заявил Гагин.

По его мнению, новый полюс силы в качестве Залужного не устраивал Зеленского. Гагин считает, что это не было несчастным случаем и называет произошедшее "сообщением Залужному от Зеленского".

Ранее в СМИ сообщалось, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной трения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Генерал якобы считает, что ВСУ следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой, передают СМИ.

Сообщается также, что Зеленский якобы намерен уволить высокопоставленного генерала, который является командующим контрнаступлением ВСУ. Украинский лидер, по данным СМИ, также планирует осуществить перестановки в стратегии боевых действий к наступлению зимы.

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