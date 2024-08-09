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09 августа, 11:57

Происшествия

Пожилой водитель Ford насмерть задавил жену на Алтуфьевском шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пожилой водитель Ford насмерть задавил свою жену, когда пытался припарковаться, передает Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел около дома 85а на Алтуфьевском шоссе. У него констатировали шок и вызвали скорую психиатрическую помощь, уточнил собеседник агентства.

Ранее пять человек погибли в ДТП под Красноярском. Авария произошла в районе 622-го километра трассы Р-255. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. Как выяснило следствие, погибшие возвращалась с похорон друга, который недавно погиб при аналогичных обстоятельствах.

До этого ДТП произошло на Кубани. Уголовное дело возбуждено из-за столкновения легковушки, грузовика и микроавтобуса под Армавиром.

Внедорожник столкнулся с несколькими автомобилями на 53-м километре МКАД

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