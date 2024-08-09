09 августа, 09:51Происшествия
Один человек погиб в аварии на 53-м км МКАД
Еще один человек пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В данный момент сотрудники ГИБДД оформляют ДТП и принимают все необходимые меры для оперативного устранения поврежденных автомобилей с проезжей части.
В свою очередь, следственно-оперативная группа совместно со столичной Госавтоинспекцией устанавливают обстоятельства произошедшего.
В ведомстве также порекомендовали водителям выбирать пути объезда, так как движение на участке сильно затруднено.
Ранее при ДТП на Каширском шоссе на юге Москвы пострадали четыре человека. ДТП произошло в 07:30 9 августа. Такси JAC столкнулось с рейсовым автобусом, остановившимся на остановке.
До этого три человека погибли в результате столкновения автомобиля с деревом на Варшавском шоссе в ТиНАО. Инцидент произошел 4 августа примерное в 05:00 на выезде из села Ознобишино на шоссе. Водитель за рулем "Пежо" не справился с управлением и наехал на дерево.