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Мощный торнадо обрушился на пограничный район Бельгии и Люксембурга. Об этом сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в районе 17:30 по местному времени (18:30 по Москве), больше всего пострадал люксембургский город Пентаж. Уточняется, что в результате урагана были сорваны деревья, снесены крыши домов, разбиты окна и повреждены автомобили.

Движение на нескольких трассах оказалось парализовано. Информации о пострадавших пока не поступало.

В апреле в Китае торнадо перевернул и поднял в воздух надувной батут с играющими детьми. Двое детей скончались от полученных травм, пострадали 17 несовершеннолетних и двое взрослых.

