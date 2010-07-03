В Улан-Удэ ветер унес батут с детьми

Фото: видео телеграм-канал LIFE SHOT

В центре Улан-Удэ ветер снес батут с детьми. Травмы получили пять детей в возрасте от четырех до шести лет, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Все пострадавшие доставлены в больницы. Трое из них находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Диагнозы пострадавших уточняются.

Инцидент произошел на улице Терешковой. По информации управления Роспотребнадзора, ответственные за работу батута скрылись с места ЧП. Сейчас туда направляются следователи.

В апреле в Китае торнадо перевернул и поднял в воздух надувной батут с играющими детьми. Двое детей скончались от полученных травм, пострадали 17 несовершеннолетних и двое взрослых.