В Китае торнадо унес батут с детьми

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В Китае торнадо перевернул и поднял в воздух надувной батут с играющими детьми. Двое детей скончались от полученных травм, пострадали 17 несовершеннолетних и двое взрослых, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на ярмарке в провинции Хэнань, расположенной в центральной части Китая. По данным метеорологов, торнадо достигал 10 метров в диаметре и был активен несколько минут.