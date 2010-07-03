Видео разгромного торнадо в США выложили в Сеть

Фото: www.youtube.com/News 19 WLTX

В Сети появилось видео последствий мощного торнадо, который бушевал на территории американского штата Алабама. Кадры с разрушенными домами и перевернутыми автомобилями опубликовал телеканал News 19 WLTX.

По словам синоптиков, скорость ветра в эпицентре торнадо достигала 266 километров в час. Шторм ощущался не только в самой Алабаме, но и на территории соседних штатов.

Видео: YouTube/News 19 WLTX

По предварительным данным, из-за удара стихии погибли около 23 человек, 40 пострадавших попали в больницы. Есть ли среди них российские граждане, пока неизвестно.