Организатору трейл-забега "Хибины" предъявлено обвинение после смерти участников

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Мурманской области"

Организатору трейл-забега "Хибины" предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смерти двух участников спортивного мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Мурманской области.

В ведомстве указали, что гендиректор коммерческой организации должен был обеспечить меры безопасности для участников трейл-забега с элементами горного бега. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В настоящее время следователи проводят мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу.

Жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и москвич 1978 года рождения погибли во время трейла "Спортфест Хибины – 2025", который проходил 6 июля в Мурманской области. Еще одна женщина пострадала и была госпитализирована.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, частная компания решила провести забег. После произошедшего организатор отменил все остальные дистанции, а также мероприятия соревнований. Все остальные участники трейла были эвакуированы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи выяснили, что участники забега погибли из-за переохлаждения. В связи с этим был задержан организатор забега.

