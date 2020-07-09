Полиция опровергла информацию о гибели мэра Сеула

17:49
Фото: АР/Park Ju-sung/Newsis
Корейская полиция опровергла сообщения о том, что мэр Сеула Пак Вон Сун был найден мертвым. Об этом сообщают "Дни.ру".
Ранее СМИ сообщили об обнаружении тела мэра.
Спасательная операция была инициирована по заявлению дочери чиновника. Она сообщила правоохранительным органам, что отец покинул дом, а после себя оставил записку, похожую на завещание.
На работу глава города не вышел, а также отменил намеченную на вторую половину дня встречу с председателем комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте.
По одной из версий, исчезновение мэра связывают с обвинением в сексуальных домогательствах.
В поисковой операции задействованы около 600 человек и спецтехника. На рассвете 10 июля местные спасатели готовы задействовать вертолеты.
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