Полицейские обнаружили тело мэра Сеула

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Полиция обнаружила тело пропавшего ранее мэра Сеула Пака Вон Суна, сообщает "Газета.ру".

С заявлением о пропаже в полицию обратилась дочь погибшего. Она рассказала, что ее отец ушел из дома, оставив записку, похожую на завещание.

Чиновника разыскивали с привлечением служебны собак и беспилотников. В операции принимали участие до 200 человек.

Пак Вон Сун занимал пост мэра Сеула с 2011 года. Его рассматривали как одного из вероятных кандидатов от либералов на президентских выборах 2022 года.