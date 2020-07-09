Полицейские обнаружили тело мэра Сеула

15:18
Фото: АР/Cheon Jin-hwan/Newsis
Полиция обнаружила тело пропавшего ранее мэра Сеула Пака Вон Суна, сообщает "Газета.ру".
С заявлением о пропаже в полицию обратилась дочь погибшего. Она рассказала, что ее отец ушел из дома, оставив записку, похожую на завещание.
Чиновника разыскивали с привлечением служебны собак и беспилотников. В операции принимали участие до 200 человек.
Пак Вон Сун занимал пост мэра Сеула с 2011 года. Его рассматривали как одного из вероятных кандидатов от либералов на президентских выборах 2022 года.
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