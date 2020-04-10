Бездомная в Москве обвинила стилиста Зверева в пропаже ее сына

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранительные органы в Москве проверяют информацию об исчезновении мужчины без определенного места жительства. Его мать обвиняла в пропаже известного стилиста Сергея Зверева. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам 55-летней безработной женщины, ее 27-летний сын Морис пропал в районе Калужской площади. Он якобы сел на троллейбус и исчез в неизвестном направлении. Самостоятельные поиски результатов не дали.

"Со слов матери, Морис на учете в психоневрологическом и наркодиспансерах не состоит. Постоянного места жительства женщина и ее сын не имеют, проживают в различных хостелах. Телефона пропавший при себе не имел", – сообщили в правоохранительных органах столицы.

Уточняется, что заявительница указала на стилиста Сергея Зверева и некого бизнесмена в качестве возможных похитителей Мориса. Сотрудники полиции на данный момент проводят проверку.

Ранее мужчину уже разыскивали. В 2014 году он выехал из Москвы в Калужскую область на фестиваль и пропал. В августе его нашли при помощи спасательного отряда "Лиза Алерт".

