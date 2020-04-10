Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:31

Бездомная в Москве обвинила стилиста Зверева в пропаже ее сына

происшествия город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранительные органы в Москве проверяют информацию об исчезновении мужчины без определенного места жительства. Его мать обвиняла в пропаже известного стилиста Сергея Зверева. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам 55-летней безработной женщины, ее 27-летний сын Морис пропал в районе Калужской площади. Он якобы сел на троллейбус и исчез в неизвестном направлении. Самостоятельные поиски результатов не дали.

"Со слов матери, Морис на учете в психоневрологическом и наркодиспансерах не состоит. Постоянного места жительства женщина и ее сын не имеют, проживают в различных хостелах. Телефона пропавший при себе не имел", – сообщили в правоохранительных органах столицы.

Уточняется, что заявительница указала на стилиста Сергея Зверева и некого бизнесмена в качестве возможных похитителей Мориса. Сотрудники полиции на данный момент проводят проверку.

Ранее мужчину уже разыскивали. В 2014 году он выехал из Москвы в Калужскую область на фестиваль и пропал. В августе его нашли при помощи спасательного отряда "Лиза Алерт".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать