09 марта, 22:56Происшествия
Средства ПВО РФ сбили еще один БПЛА над Белгородской областью
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО России сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
В публикации указано, что БПЛА самолетного типа был ликвидирован около 22:00 по московскому времени.
Ранее украинский БПЛА сбили над территорией Белгородской области около 18:10. Также в ночь на 9 марта средства ПВО России перехватили и уничтожили 47 дронов ВСУ в четырех областях страны. Больше всего БПЛА было замечено в Ростовской области – 41 летательный аппарат.
А 8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух сбитых беспилотниках в Яковлевском городском округе. По его словам, БПЛА ликвидировали на подлете к городу. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
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