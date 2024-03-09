09 марта, 11:11Происшествия
Ростовский губернатор сообщил, что инфраструктура Таганрога не пострадала после атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал SHOT
Инфраструктура в Таганроге не была повреждена в результате атаки ВСУ с использованием беспилотников прошлой ночью. Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал об обстановке в регионе в своем телеграм-канале.
"По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. Правоохранительные органы работают на месте падения обломков", – говорится в его публикации.
Ранее министерство обороны доложило, что в ночь на 9 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 47 беспилотников ВСУ в четырех областях РФ. Больше всего дронов было перехвачено в Ростовской области – 41 БПЛА.
Обломки украинского беспилотника минувшей ночью упали на здание поликлиники в Курске. После случившегося медучреждение временно прекратило прием пациентов.
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