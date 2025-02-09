Пушилин сообщил, что в пострадавшие после удара ВСУ дома в Макеевке дали свет и тепло

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

В дома, которые оказались повреждены в результате атаки украинского удара по Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР), дали свет и тепло. Кроме того, специалисты отремонтировали газовую трубу, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Денис Пушилин.

"Вчера МЧС и все оперативные службы включились в работу незамедлительно. Глава муниципального образования городского округа Макеевка Владислав Ключаров доложил, что из домов были эвакуированы жители, проведено полное обследование территории", – отметил политик.

Пушлин также обратил внимание, что регион предпринимает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия украинской атаки и оказать всю необходимую помощь жителям. Предполагается, что в течение недели в пострадавших домах заменят выбитые окна, добавил глава региона.

ВСУ обстреляли Макеевку 8 февраля. В результате случившегося пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

Фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки. Оказались повреждены многоквартирные дома и 15 транспортных средств.

В МИД РФ случившееся назвали актом преступного терроризма. Ведомство призвало ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия ВСУ.

