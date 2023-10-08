Сторонники ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля — СМИ

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В общину Маген на юге Израиля проникли сторонники движения ХАМАС, сообщает телеканал i24.

По данным СМИ, там начались бои между палестинскими силами и военнослужащими израильской армии.

В Минздраве Палестины сообщили об увеличении количества жертв израильских ударах по палестинскому сектору Газа до 320.

В свою очередь, посол Израиля в РФ Александр Бен Цви сообщил ТАСС, что в ходе эскалации конфликта с Палестиной погибли 350 израильтян, ранены 1 800.

В субботу 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По Израилю было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.