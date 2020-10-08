Захарова рассказала о доставке раненых российских журналистов в Ереван

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала ТАСС, что раненых в зоне конфликта в Нагорном Карабахе российских журналистов доставят в Ереван.

Она добавила, что это произойдет, когда все журналисты будут транспортабельны. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии, еще у двоих ранения средней тяжести.

Журналисты пострадали при обстреле в Нагорном Карабахе. Они находились в соборе Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши, по которому пришелся удар.

Известно, что один из них, российский блогер Юрий Котенок. Еще одним раненым является российский корреспондент портала "Офицеры России" Левон Арзанов.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечалось, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.