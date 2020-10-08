СК завершил расследование дела создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова

15:13
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщает пресс-служба СК в телеграм-канале.
Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Воронцов был арестован в мае в связи с появившимися сведениями о вымогательстве 300 тысяч рублей у сотрудника полиции за нераспространение фотографий личного характера. Потерпевший отказался выполнять требование Воронцова, и тот разместил компрометирующие фото мужчины в своем в паблике.
До этого Воронцов стал фигурантом уголовного дела в связи с фейком о коронавирусе, который появился в группе "Омбудсмен полиции".
31 июля суд продлил арест Владимиру Воронцову до 6 ноября. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. В СК считают, что при более мягкой мере пресечения Воронцов может продолжить заниматься преступной деятельностью или угрожать свидетелям.
Аналогичные действия он совершил в сентябре 2018 года, а также в феврале 2020 года против другого полицейского.
В ходе задержания у Воронцова изъяли более трех миллионов рублей наличными. Также наложен арест на банковские счета Воронцова. Общая сумма арестованных денежных средств составила свыше 19 миллионов рублей.
"Московский патруль": суд в столице арестовал основателя "Омбудсмена полиции"
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