Работник карьер убит ключом от бульдозера в Приморье

Фото: телеграм-канал "Следком Приморья"

35-летнего работника карьера убили гаечным ключом от бульдозера в Хасанском районе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Тело жертвы было найдено 1 сентября в селе Барабаш. Вскоре был задержан 41-летний знакомый мужчины, подозреваемый в совершении убийства.

В ходе следствия удалось выяснить, что между ним и потерпевшим произошел бытовой конфликт, во время которого мужчина взял гаечный ключ от бульдозера и нанес им множество ударов по голове и в область тела оппонента.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был заключен по стражу.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 84-летней пенсионерки с помощью топора. По версии следствия, 5 сентября злоумышленник находился в помещении общего коридора в подъезде, когда между ним и соседкой возник конфликт. В какой-то момент он взял топор и нанес пенсионерке множественные удары обухом по лицу и голове.